Трамп дал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива

09:00 Источник: Интерфакс

США нанесут удары по иранским электростанциям, если Тегеран за ближайшие 48 часов не восстановит движение судов через Ормузский пролив, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Если Иран не откроет полностью движение по Ормузскому проливу и не откажется там от угроз, то через ровно 48 часов США ударят и уничтожат различные электростанции, начиная с самой большой из них", - написал он в соцсети Truth Social.