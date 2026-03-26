Государство продолжит снижать административные барьеры для бизнеса — Путин

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти РФ продолжат работу над снижением административных барьеров для бизнеса, в том числе за счет электронных сервисов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Для наращивания инвестиций, для расширения пространства деловой инициативы мы продолжим снижать издержки предприятий и организаций, снимать административные барьеры, о чем мы постоянно говорим, в том числе имея в виду и использование электронных сервисов», — сказал он.

Глава государства отметил, что за последние 5 лет оптимизировано и оцифровано получение более 400 лицензий и разрешений. «Эти процедуры стали проще и удобнее, а их сроки в среднем сократились более чем в два раза. Все-таки это хороший показатель», — заключил президент.