В США резко выросла смертность среди задержанных ICE нелегалов — АВС
11:32 31.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Смертность среди нелегалов, задержанных Службой иммиграционного и таможенного контроля США (ICE), резко выросла с начала второго президентского срока Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал АВС.
АВС уточняет, что если в 2022 году на условных 100 тыс. заключенных за год погибал лишь один из них, то в 2025 году этот показатель вырос до семи человек. Однако за первые 10 недель 2026 года данная статистика уже достигла отметки 11 смертей на 100 тыс. заключенных.
По его данным, с января 2025 года и по 29 марта 2026 года в местах для содержания нелегалов погибли уже 45 человек. Рост смертности, отмечает телеканал, происходит на фоне рекордного увеличения численности заключенных-нелегалов, которое недавно достигло более 70 тыс. человек.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
