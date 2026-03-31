В США резко выросла смертность среди задержанных ICE нелегалов — АВС

11:32 31.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Смертность среди нелегалов, задержанных Службой иммиграционного и таможенного контроля США (ICE), резко выросла с начала второго президентского срока Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал АВС.

АВС уточняет, что если в 2022 году на условных 100 тыс. заключенных за год погибал лишь один из них, то в 2025 году этот показатель вырос до семи человек. Однако за первые 10 недель 2026 года данная статистика уже достигла отметки 11 смертей на 100 тыс. заключенных.

По его данным, с января 2025 года и по 29 марта 2026 года в местах для содержания нелегалов погибли уже 45 человек. Рост смертности, отмечает телеканал, происходит на фоне рекордного увеличения численности заключенных-нелегалов, которое недавно достигло более 70 тыс. человек.

