Радиопираты мешают авиасообщению на севере Италии

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Радиопираты вклиниваются на авиационные частоты, по которым идет радиообмен между экипажами самолетов и наземными службами на севере Италии. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах Евросоюза.

«Зафиксировано несколько несанкционированных радиопередач на частотах авиадиапазона, предназначенных для переговоров экипажей самолетов с землей», — сказал собеседник агентства, отметив, что речь идет о деятельности так называемых радиопиратов. По его словам, хулиганские сигналы зафиксировали на севере и северо-востоке района, подконтрольного диспетчерам Милана, а также вдоль границы с соседней Швейцарией.

В этой связи всем экипажам дали указание не обращать внимание на любые нестандартные или подозрительные вызовы, а при возникновении сомнений — немедленно проверять подлинность инструкций, поступающих через служебные частоты от диспетчеров. «Также пилотам предписано строго соблюдать настройку на установленные частоты и соблюдать все положенные процедуры радиообмена», — продолжил собеседник агентства.

Кроме того, экипажи должны докладывать об всех установленных фактах радиопиратства диспетчерам, обязательно уточняя время фиксации, месторасположение самолета в момент поступления ложного сигнала и свой маршрут следования. «Данное предупреждение доведено до сведения всех возможных пользователей воздушного пространства и действует до конца суток 21 июня», — заключил собеседник агентства.