Радиопираты мешают авиасообщению на севере Италии
16:12 31.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Радиопираты вклиниваются на авиационные частоты, по которым идет радиообмен между экипажами самолетов и наземными службами на севере Италии. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах Евросоюза.
«Зафиксировано несколько несанкционированных радиопередач на частотах авиадиапазона, предназначенных для переговоров экипажей самолетов с землей», — сказал собеседник агентства, отметив, что речь идет о деятельности так называемых радиопиратов. По его словам, хулиганские сигналы зафиксировали на севере и северо-востоке района, подконтрольного диспетчерам Милана, а также вдоль границы с соседней Швейцарией.
В этой связи всем экипажам дали указание не обращать внимание на любые нестандартные или подозрительные вызовы, а при возникновении сомнений — немедленно проверять подлинность инструкций, поступающих через служебные частоты от диспетчеров. «Также пилотам предписано строго соблюдать настройку на установленные частоты и соблюдать все положенные процедуры радиообмена», — продолжил собеседник агентства.
Кроме того, экипажи должны докладывать об всех установленных фактах радиопиратства диспетчерам, обязательно уточняя время фиксации, месторасположение самолета в момент поступления ложного сигнала и свой маршрут следования. «Данное предупреждение доведено до сведения всех возможных пользователей воздушного пространства и действует до конца суток 21 июня», — заключил собеседник агентства.
НОВОСТИ
- 16:00 31.03.2026
- Критическая инфраструктура РФ под защитой, но не всегда ее можно на 100% добиться — Песков
- 15:32 31.03.2026
- Патрушев назвал создание морских беспилотников важнейшей задачей
- 15:12 31.03.2026
- Москва примет меры, если страны ЕС дали коридор для ударов БПЛА по РФ — Песков
- 15:00 31.03.2026
- Мособлсуд приговорил к 18 годам пасынка Стаса Намина за убийство брата и бабушки
- 14:32 31.03.2026
- В Ормузском проливе заблокированы 3 тыс. судов, транспортировка подорожала на 200% — радио
- 14:12 31.03.2026
- ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 260 военных
- 14:00 31.03.2026
- ВС РФ взяли под контроль Малую Корчаковку в Сумской области
- 13:32 31.03.2026
- Ким Дотком посоветовал ЕС заключить мир с Россией
- 13:25 31.03.2026
- Собянин: В 2025 году завершен ремонт 17 московских библиотек
- 13:12 31.03.2026
- Доля незаконного оборота в РФ потребтоваров упала за 5 лет с 17% до ниже 10% — Мантуров
