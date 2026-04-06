В США задержали родственниц убитого иранского генерала Сулеймани
20:30 04.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Агенты федеральных органов власти задержали в США племянницу и внучатую племянницу убитого американцами в 2020 году командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил Ирана) генерала Касема Сулеймани. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США.
«Прошлой ночью племянница и внучатая племянница покойного генерал-майора КСИР Касема Сулеймани были арестованы федеральными агентами после того, как госсекретарь Марко Рубио аннулировал их статус легальных постоянных резидентов», — говорится в документе.
Как отмечается в заявлении, племянница генерала, проживая в Лос-Анджелесе, активно поддерживала Иран в социальных сетях и медиа, а также «восхваляла нападения на американских солдат и военные объекты на Ближнем Востоке». В настоящее время родственницы генерала находятся под стражей.
Ранее американские власти аннулировали статус легальных постоянных резидентов США у дочери убитого в ходе военной операции против Ирана секретаря Высшего совета национальной безопасности исламской республики Али Лариджани, а также ее мужа. Кроме того, им был запрещен въезд в страну.
Сулеймани был убит 3 января 2020 года в результате ракетной атаки американских ВВС в районе аэропорта Багдада. В ответ Иран в ночь на 8 января 2020 года нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военнослужащие.
