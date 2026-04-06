В США задержали родственниц убитого иранского генерала Сулеймани

20:30 04.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Агенты федеральных органов власти задержали в США племянницу и внучатую племянницу убитого американцами в 2020 году командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил Ирана) генерала Касема Сулеймани. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США.

«Прошлой ночью племянница и внучатая племянница покойного генерал-майора КСИР Касема Сулеймани были арестованы федеральными агентами после того, как госсекретарь Марко Рубио аннулировал их статус легальных постоянных резидентов», — говорится в документе.

Как отмечается в заявлении, племянница генерала, проживая в Лос-Анджелесе, активно поддерживала Иран в социальных сетях и медиа, а также «восхваляла нападения на американских солдат и военные объекты на Ближнем Востоке». В настоящее время родственницы генерала находятся под стражей.

Ранее американские власти аннулировали статус легальных постоянных резидентов США у дочери убитого в ходе военной операции против Ирана секретаря Высшего совета национальной безопасности исламской республики Али Лариджани, а также ее мужа. Кроме того, им был запрещен въезд в страну.

Сулеймани был убит 3 января 2020 года в результате ракетной атаки американских ВВС в районе аэропорта Багдада. В ответ Иран в ночь на 8 января 2020 года нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военнослужащие.

НОВОСТИ

20:30 05.04.2026
Маркировка взрывчатки, найденной на газопроводе в Сербии, указывает на то, что она была произведена в США - контрразведка
0
674
20:00 05.04.2026
Французский вооруженные силы получат дополнительное финансирование
0
579
19:10 05.04.2026
У Ирана есть еще один «энергетический» козырь против США - СМИ
0
805
18:00 05.04.2026
Четыре страны договорились усилить защиту трубопровода «Турецкий поток» - Сийярто
0
830
17:00 05.04.2026
Борьбу за ресурсы NYT называет одной главных причин возвращения американцев на Луну
0
912
16:00 05.04.2026
Иран «окажется в аду», если не откроет Ормузский пролив - Трамп
0
770
15:40 05.04.2026
Из-за ливня и подтопления в Махачкале деформировался многоквартирный дом
0
755
13:31 05.04.2026
Телеканал CNN подсчитал количество потерянных США самолетов по ходу иранской операции
0
1197
13:00 05.04.2026
В Иране подключение к сети Интернет отсутствует уже больше месяца - NetBlocks
0
1054
12:10 05.04.2026
Вучич сообщил Орбану об обнаружении взрывчатки на объекте газопровода между Сербией и Венгрией
0
1100

Возврат к списку