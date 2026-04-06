«Альтернатива для Германии» вновь возглавила рейтинг популярности политических партий ФРГ

Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) вновь заняла первое место в рейтинге популярности политических сил ФРГ. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild am Sonntag.

За АдГ готовы проголосовать 26% респондентов. Ее уровень поддержки не изменился по сравнению с предыдущей неделей. Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов потерял 1 процентный пункт (п. п.), и его рейтинг поддержки составил 25%. Социал-демократическая партия Германии потеряла 1,5 п. п. и набрала 13%.

Рейтинг «Зеленых» по-прежнему находится на уровне 12%, Левая партия прибавила 0,5 п. п. и получила 11%. Остальные партии не набрали 5% голосов, необходимых для прохождения в Бундестаг.