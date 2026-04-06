В Таиланде дизтопливо подорожало более чем на 50% за последний месяц

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Розничные цены на дизельное топливо в Таиланде продолжили рост, увеличившись более чем на 50% за последний месяц, с начала военной операции США и Израиля против Ирана.

Как убедился корреспондент ТАСС, в Бангкоке на АЗС таиландской энергетической корпорации Bangchak цена дизеля с примесью пальмового масла в течение последнего месяца увеличилась с 29,94 бата ($0,92) до 50,59 бата ($1,55) за литр, а за последние сутки на 2,8 бата ($0,09). Премиум-дизель с высокой степенью воспламеняемости подорожал до 70,94 бата ($2,17). Очередная волна повышения цен связана с решением таиландского комитета по управлению Фондом нефтяного топлива о дальнейшем сокращении субсидий на фоне волатильности мировых цен на нефть и нефтепродукты.