0
0
903
НОВОСТИ

В Таиланде дизтопливо подорожало более чем на 50% за последний месяц

09:20 05.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Розничные цены на дизельное топливо в Таиланде продолжили рост, увеличившись более чем на 50% за последний месяц, с начала военной операции США и Израиля против Ирана.

Как убедился корреспондент ТАСС, в Бангкоке на АЗС таиландской энергетической корпорации Bangchak цена дизеля с примесью пальмового масла в течение последнего месяца увеличилась с 29,94 бата ($0,92) до 50,59 бата ($1,55) за литр, а за последние сутки на 2,8 бата ($0,09). Премиум-дизель с высокой степенью воспламеняемости подорожал до 70,94 бата ($2,17). Очередная волна повышения цен связана с решением таиландского комитета по управлению Фондом нефтяного топлива о дальнейшем сокращении субсидий на фоне волатильности мировых цен на нефть и нефтепродукты.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

Возврат к списку