В Таиланде дизтопливо подорожало более чем на 50% за последний месяц
09:20 05.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Розничные цены на дизельное топливо в Таиланде продолжили рост, увеличившись более чем на 50% за последний месяц, с начала военной операции США и Израиля против Ирана.
Как убедился корреспондент ТАСС, в Бангкоке на АЗС таиландской энергетической корпорации Bangchak цена дизеля с примесью пальмового масла в течение последнего месяца увеличилась с 29,94 бата ($0,92) до 50,59 бата ($1,55) за литр, а за последние сутки на 2,8 бата ($0,09). Премиум-дизель с высокой степенью воспламеняемости подорожал до 70,94 бата ($2,17). Очередная волна повышения цен связана с решением таиландского комитета по управлению Фондом нефтяного топлива о дальнейшем сокращении субсидий на фоне волатильности мировых цен на нефть и нефтепродукты.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать