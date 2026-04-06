Власти Ирана освободили Ирак от ограничений на проход по Ормузскому проливу

09:50 Источник: РБК

Иран разрешил иракским танкерам проходить по Ормузскому проливу. Это может помочь возобновить экспорт до 3 млн барр. нефти в сутки, пишет Bloomberg. Ирак является вторым по величине производителем нефти в ОПЕК

Тегеран освободил Ирак от ограничений на судоходство через Ормузский пролив, заявил представитель иранских военных, передает Bloomberg. «Братский Ирак освобожден от любых ограничений, которые мы ввели в Ормузском проливе», — говорится в заявлении.

Однако практический эффект будет зависеть от готовности судоходных компаний заходить в пролив в условиях сохраняющихся рисков, сказано в статье.