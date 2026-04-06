Власти Ирана освободили Ирак от ограничений на проход по Ормузскому проливу
09:50 05.04.2026 Источник: РБК
Иран разрешил иракским танкерам проходить по Ормузскому проливу. Это может помочь возобновить экспорт до 3 млн барр. нефти в сутки, пишет Bloomberg. Ирак является вторым по величине производителем нефти в ОПЕК
Тегеран освободил Ирак от ограничений на судоходство через Ормузский пролив, заявил представитель иранских военных, передает Bloomberg. «Братский Ирак освобожден от любых ограничений, которые мы ввели в Ормузском проливе», — говорится в заявлении.
Однако практический эффект будет зависеть от готовности судоходных компаний заходить в пролив в условиях сохраняющихся рисков, сказано в статье.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
