Транспортный коридор (МТК) "Север-Юг" с точки зрения инвестиций «не бьется никак» - Шохин

11:20 Источник: Интерфакс

Поставки через международный транспортный коридор (МТК) "Север-Юг" и ранее рассматривались российским бизнесом скорее на перспективу, в том числе из-за высоких геополитических рисков, которые сейчас реализуются, приоритетными остаются восточное направление и, в случае ослабления санкций, Северо-Запад, заявил журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Отвечая на вопрос о том, как влияют атаки на инфраструктуру МТК "Север-Юг" на российский бизнес, который принимал участие в его создании, Шохин напомнил, что ряд инвесторов еще до конфликта приняли решение о выходе из этого логистического проекта - "основная проблема была в том, что не просматривались грузопотоки".

"То есть он как перспективный маршрут - да, но с точки зрения огромных вложений в строительство 1520-й колеи до Бендер-Аббаса [Иран], например, "не бьется" никак. ... Когда украинская тема уйдет на второй план и, может быть, откроется и Северо-Западный коридор. Плюс мы много вкладываем и в Восточный полигон", - прокомментировал он позицию бизнеса. В южном направлении, по мнению Шохина, можно было бы поискать альтернативные маршруты.

"Поэтому этот коридор (МТК "Север-Юг" - ИФ) надо обустраивать, наверное, но надо, видимо, и другие направления смотреть. В частности, хорошее направление через Северную и Южную Осетию в Грузию и в Турцию, но для этого надо тоже восстановить как-то отношения с Грузией. Через Абхазию еще лучше железная дорога если бы шла на Турцию, но понятно, что эти решения сложные, но, сравнивая их с ближневосточным кризисом, понимаешь, что легче их решить", - считает глава РСПП.