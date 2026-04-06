Посол Китая в России надеется на установление безвизового режима между КНР и РФ «навсегда»

11:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Безвизовый режим между Россией и Китаем желательно продлить навсегда, это полезно для народов обеих стран. Об этом заявил ТАСС посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй.

Он обратил внимание на то, что безвизовый режим предоставил обеим странам «очень много удобных условий», и «это полезно для народов». «Я надеюсь, что навсегда», — указал посол, отвечая на вопрос о том, на какой срок будет полезно продлить безвизовый режим между РФ и КНР.