В Иране подключение к сети Интернет отсутствует уже больше месяца - NetBlocks

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Интернет-соединение в Иране практически полностью отсутствует на протяжении 37 дней. Об этом сообщает международная служба мониторинга интернета NetBlocks.

«Отключение интернета в Иране стало самым длительным общенациональным отключением за всю историю наблюдений, превзойдя по масштабу все другие аналогичные инциденты, и продолжается уже 37 дней подряд, 864 часа», — говорится в сообщении в соцсети Х.