0
0
1041
НОВОСТИ

В Иране подключение к сети Интернет отсутствует уже больше месяца - NetBlocks

13:00 05.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Интернет-соединение в Иране практически полностью отсутствует на протяжении 37 дней. Об этом сообщает международная служба мониторинга интернета NetBlocks.

«Отключение интернета в Иране стало самым длительным общенациональным отключением за всю историю наблюдений, превзойдя по масштабу все другие аналогичные инциденты, и продолжается уже 37 дней подряд, 864 часа», — говорится в сообщении в соцсети Х.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:30 05.04.2026
Маркировка взрывчатки, найденной на газопроводе в Сербии, указывает на то, что она была произведена в США - контрразведка
0
674
20:00 05.04.2026
Французский вооруженные силы получат дополнительное финансирование
0
579
19:10 05.04.2026
У Ирана есть еще один «энергетический» козырь против США - СМИ
0
805
18:00 05.04.2026
Четыре страны договорились усилить защиту трубопровода «Турецкий поток» - Сийярто
0
830
17:00 05.04.2026
Борьбу за ресурсы NYT называет одной главных причин возвращения американцев на Луну
0
912
16:00 05.04.2026
Иран «окажется в аду», если не откроет Ормузский пролив - Трамп
0
770
15:40 05.04.2026
Из-за ливня и подтопления в Махачкале деформировался многоквартирный дом
0
755
13:31 05.04.2026
Телеканал CNN подсчитал количество потерянных США самолетов по ходу иранской операции
0
1197
12:10 05.04.2026
Вучич сообщил Орбану об обнаружении взрывчатки на объекте газопровода между Сербией и Венгрией
0
1100
11:50 05.04.2026
Посол Китая в России надеется на установление безвизового режима между КНР и РФ «навсегда»
0
904

Возврат к списку