НОВОСТИ

Вучич сообщил Орбану об обнаружении взрывчатки на объекте газопровода между Сербией и Венгрией

12:10 05.04.2026 Источник: РБК

Сербский президент Александр Вучич сообщил венгерскому премьер-министру Виктору Орбану по телефону об обнаружении взрывчатки рядом с газопроводом из Сербии в Венгрию. Об этом он написал в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской в России и запрещена).

По его словам, он только что поговорил по телефону с Орбаном и сообщил ему, что сербские силовики обнаружили взрывчатку и детонаторы, необходимые для подрыва трубопровода.

«Я только что закончил телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, в ходе которого проинформировал его о предварительных результатах расследования, проводимого нашими военными и полицейскими, относительно угрозы критически важной газовой инфраструктуре, соединяющей Сербию и Венгрию», — написал Вучич.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что созвал экстренное заседание совета обороны после разговора с сербским президентом Александром Вучичем. Тот сообщил ему по телефону об обнаружении взрывчатки и детонаторов рядом с газопроводом из Сербии в Венгрию.

