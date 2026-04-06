Вучич сообщил Орбану об обнаружении взрывчатки на объекте газопровода между Сербией и Венгрией

12:10 Источник: РБК

Сербский президент Александр Вучич сообщил венгерскому премьер-министру Виктору Орбану по телефону об обнаружении взрывчатки рядом с газопроводом из Сербии в Венгрию. Об этом он написал в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской в России и запрещена).

«Я только что закончил телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, в ходе которого проинформировал его о предварительных результатах расследования, проводимого нашими военными и полицейскими, относительно угрозы критически важной газовой инфраструктуре, соединяющей Сербию и Венгрию», — написал Вучич.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что созвал экстренное заседание совета обороны после разговора с сербским президентом Александром Вучичем. Тот сообщил ему по телефону об обнаружении взрывчатки и детонаторов рядом с газопроводом из Сербии в Венгрию.