Вучич сообщил Орбану об обнаружении взрывчатки на объекте газопровода между Сербией и Венгрией
12:10 05.04.2026 Источник: РБК
Сербский президент Александр Вучич сообщил венгерскому премьер-министру Виктору Орбану по телефону об обнаружении взрывчатки рядом с газопроводом из Сербии в Венгрию. Об этом он написал в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской в России и запрещена).
По его словам, он только что поговорил по телефону с Орбаном и сообщил ему, что сербские силовики обнаружили взрывчатку и детонаторы, необходимые для подрыва трубопровода.
«Я только что закончил телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, в ходе которого проинформировал его о предварительных результатах расследования, проводимого нашими военными и полицейскими, относительно угрозы критически важной газовой инфраструктуре, соединяющей Сербию и Венгрию», — написал Вучич.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что созвал экстренное заседание совета обороны после разговора с сербским президентом Александром Вучичем. Тот сообщил ему по телефону об обнаружении взрывчатки и детонаторов рядом с газопроводом из Сербии в Венгрию.
НОВОСТИ
- 20:30 05.04.2026
- Маркировка взрывчатки, найденной на газопроводе в Сербии, указывает на то, что она была произведена в США - контрразведка
- 20:00 05.04.2026
- Французский вооруженные силы получат дополнительное финансирование
- 19:10 05.04.2026
- У Ирана есть еще один «энергетический» козырь против США - СМИ
- 18:00 05.04.2026
- Четыре страны договорились усилить защиту трубопровода «Турецкий поток» - Сийярто
- 17:00 05.04.2026
- Борьбу за ресурсы NYT называет одной главных причин возвращения американцев на Луну
- 16:00 05.04.2026
- Иран «окажется в аду», если не откроет Ормузский пролив - Трамп
- 15:40 05.04.2026
- Из-за ливня и подтопления в Махачкале деформировался многоквартирный дом
- 13:31 05.04.2026
- Телеканал CNN подсчитал количество потерянных США самолетов по ходу иранской операции
- 13:00 05.04.2026
- В Иране подключение к сети Интернет отсутствует уже больше месяца - NetBlocks
- 11:50 05.04.2026
- Посол Китая в России надеется на установление безвизового режима между КНР и РФ «навсегда»
