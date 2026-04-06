Борьбу за ресурсы NYT называет одной главных причин возвращения американцев на Луну

Новая лунная гонка началась из-за борьбы за ресурсы. NASA и другие космические агентства, в том числе китайское и индийское, заинтересовались Луной, поскольку рассматривают ее как источник льда и гелия‑3, а также как возможный будущий форпост в дальнем космосе, пишет The New York Times (NYT).

В первую эпоху исследований Луны NASA и Советский Союз сосредоточились на ближней стороне Луны, где была прямая радиосвязь с Землей, но сегодня у космических агентств больше интереса к полюсам спутника и его дальней стороне, которая находится вне поля зрения с Земли.

Лед в кратерах на полюсах может дать питьевую воду, кислород и ракетное топливо, крайне редкий на Земле гелий‑3 ($9 млн за фунт) — перспективное топливо для термоядерной энергетики. При этом дальняя сторона Луны может стать подходящим местом для установки радиотелескопа, защищенного от земных радиопомех. Вашингтон планирует построить базу у южного полюса, Китай заявляет о планах создать собственные форпосты в том же регионе. (РБК)

