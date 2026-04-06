Борьбу за ресурсы NYT называет одной главных причин возвращения американцев на Луну
17:00 05.04.2026 Источник: РБК
Новая лунная гонка началась из-за борьбы за ресурсы. NASA и другие космические агентства, в том числе китайское и индийское, заинтересовались Луной, поскольку рассматривают ее как источник льда и гелия‑3, а также как возможный будущий форпост в дальнем космосе, пишет The New York Times (NYT).
В первую эпоху исследований Луны NASA и Советский Союз сосредоточились на ближней стороне Луны, где была прямая радиосвязь с Землей, но сегодня у космических агентств больше интереса к полюсам спутника и его дальней стороне, которая находится вне поля зрения с Земли.
Лед в кратерах на полюсах может дать питьевую воду, кислород и ракетное топливо, крайне редкий на Земле гелий‑3 ($9 млн за фунт) — перспективное топливо для термоядерной энергетики. При этом дальняя сторона Луны может стать подходящим местом для установки радиотелескопа, защищенного от земных радиопомех. Вашингтон планирует построить базу у южного полюса, Китай заявляет о планах создать собственные форпосты в том же регионе. (РБК)
НОВОСТИ
- 20:30 05.04.2026
- Маркировка взрывчатки, найденной на газопроводе в Сербии, указывает на то, что она была произведена в США - контрразведка
- 20:00 05.04.2026
- Французский вооруженные силы получат дополнительное финансирование
- 19:10 05.04.2026
- У Ирана есть еще один «энергетический» козырь против США - СМИ
- 18:00 05.04.2026
- Четыре страны договорились усилить защиту трубопровода «Турецкий поток» - Сийярто
- 16:00 05.04.2026
- Иран «окажется в аду», если не откроет Ормузский пролив - Трамп
- 15:40 05.04.2026
- Из-за ливня и подтопления в Махачкале деформировался многоквартирный дом
- 13:31 05.04.2026
- Телеканал CNN подсчитал количество потерянных США самолетов по ходу иранской операции
- 13:00 05.04.2026
- В Иране подключение к сети Интернет отсутствует уже больше месяца - NetBlocks
- 12:10 05.04.2026
- Вучич сообщил Орбану об обнаружении взрывчатки на объекте газопровода между Сербией и Венгрией
- 11:50 05.04.2026
- Посол Китая в России надеется на установление безвизового режима между КНР и РФ «навсегда»
