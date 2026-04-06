НОВОСТИ

Борьбу за ресурсы NYT называет одной главных причин возвращения американцев на Луну

17:00 05.04.2026 Источник: РБК

Новая лунная гонка началась из-за борьбы за ресурсы. NASA и другие космические агентства, в том числе китайское и индийское, заинтересовались Луной, поскольку рассматривают ее как источник льда и гелия‑3, а также как возможный будущий форпост в дальнем космосе, пишет The New York Times (NYT).

В первую эпоху исследований Луны NASA и Советский Союз сосредоточились на ближней стороне Луны, где была прямая радиосвязь с Землей, но сегодня у космических агентств больше интереса к полюсам спутника и его дальней стороне, которая находится вне поля зрения с Земли.

Лед в кратерах на полюсах может дать питьевую воду, кислород и ракетное топливо, крайне редкий на Земле гелий‑3 ($9 млн за фунт) — перспективное топливо для термоядерной энергетики. При этом дальняя сторона Луны может стать подходящим местом для установки радиотелескопа, защищенного от земных радиопомех. Вашингтон планирует построить базу у южного полюса, Китай заявляет о планах создать собственные форпосты в том же регионе. (РБК)

20:30 05.04.2026
Маркировка взрывчатки, найденной на газопроводе в Сербии, указывает на то, что она была произведена в США - контрразведка
0
682
20:00 05.04.2026
Французский вооруженные силы получат дополнительное финансирование
0
585
19:10 05.04.2026
У Ирана есть еще один «энергетический» козырь против США - СМИ
0
813
18:00 05.04.2026
Четыре страны договорились усилить защиту трубопровода «Турецкий поток» - Сийярто
0
839
16:00 05.04.2026
Иран «окажется в аду», если не откроет Ормузский пролив - Трамп
0
773
15:40 05.04.2026
Из-за ливня и подтопления в Махачкале деформировался многоквартирный дом
0
758
13:31 05.04.2026
Телеканал CNN подсчитал количество потерянных США самолетов по ходу иранской операции
0
1203
13:00 05.04.2026
В Иране подключение к сети Интернет отсутствует уже больше месяца - NetBlocks
0
1060
12:10 05.04.2026
Вучич сообщил Орбану об обнаружении взрывчатки на объекте газопровода между Сербией и Венгрией
0
1107
11:50 05.04.2026
Посол Китая в России надеется на установление безвизового режима между КНР и РФ «навсегда»
0
907

