Четыре страны договорились усилить защиту трубопровода «Турецкий поток» - Сийярто
18:00 05.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Венгрия, Россия, Турция и Сербия договорились усилить защиту газопровода «Турецкий поток» от возможных нападений со стороны Украины. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто по итогам заседания Совета обороны страны, созванного премьер-министром Виктором Орбаном в связи с попыткой диверсии на сербском участке газопровода.
Сийярто сообщил, что в связи с этим он провел разговоры по телефону с министрами энергетики Сербии и Турции, а также первым заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным. «Мы условились, что трубопровод должен быть физически защищен более надежно, чем когда-либо, поскольку нападения на него становятся все более частыми. Мы договорились поддерживать тесные контакты. Каждая сторона внесет свой вклад и примет решительные меры для защиты трубопровода „Турецкий поток“ по всей Европе», — сказал глава МИД в видеообращении, которое транслировалось венгерскими телеканалами.
