У Ирана есть еще один «энергетический» козырь против США - СМИ
19:10 05.04.2026 Источник: Интерфакс
Иранские военные, если этого потребуют обстоятельства, могут создать препятствия для движения судов по Баб-эль-Мандебскому проливу, заявил в воскресенье советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.
"Велаяти в соцсетях предупредил в воскресенье, что Иран может нацелить удары на Баб-эль-Мандебский пролив", - пишет The New York Times.
Со своей стороны иранский телеканал Press TV подчеркивает, что по словам Велаяти, Иран способен еще больше затруднить поставки энергоносителей в мире.
"Если Белый дом посмеет вновь совершить глупые ошибки, то скоро убедится, что можно очень легко одним движением нарушить поставки энергоносителей в мире", - подчеркнул иранский советник.
В последние недели многие СМИ подчеркивали, что Иран пока придерживает один из своих козырей - его союзники, йеменские хуситы, имеют все необходимое, чтобы серьезно нарушить движение судов через Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Красное море и Аденский залив.
Сами хуситы в конце марта не исключили блокировку этого важнейшего пролива, если США и Израиль будут усиливать атаки против Ирана.
НОВОСТИ
- 20:30 05.04.2026
- Маркировка взрывчатки, найденной на газопроводе в Сербии, указывает на то, что она была произведена в США - контрразведка
- 20:00 05.04.2026
- Французский вооруженные силы получат дополнительное финансирование
- 18:00 05.04.2026
- Четыре страны договорились усилить защиту трубопровода «Турецкий поток» - Сийярто
- 17:00 05.04.2026
- Борьбу за ресурсы NYT называет одной главных причин возвращения американцев на Луну
- 16:00 05.04.2026
- Иран «окажется в аду», если не откроет Ормузский пролив - Трамп
- 15:40 05.04.2026
- Из-за ливня и подтопления в Махачкале деформировался многоквартирный дом
- 13:31 05.04.2026
- Телеканал CNN подсчитал количество потерянных США самолетов по ходу иранской операции
- 13:00 05.04.2026
- В Иране подключение к сети Интернет отсутствует уже больше месяца - NetBlocks
- 12:10 05.04.2026
- Вучич сообщил Орбану об обнаружении взрывчатки на объекте газопровода между Сербией и Венгрией
- 11:50 05.04.2026
- Посол Китая в России надеется на установление безвизового режима между КНР и РФ «навсегда»
