0
0
787
НОВОСТИ

У Ирана есть еще один «энергетический» козырь против США - СМИ

19:10 05.04.2026 Источник: Интерфакс

Иранские военные, если этого потребуют обстоятельства, могут создать препятствия для движения судов по Баб-эль-Мандебскому проливу, заявил в воскресенье советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.

"Велаяти в соцсетях предупредил в воскресенье, что Иран может нацелить удары на Баб-эль-Мандебский пролив", - пишет The New York Times.

Со своей стороны иранский телеканал Press TV подчеркивает, что по словам Велаяти, Иран способен еще больше затруднить поставки энергоносителей в мире.

"Если Белый дом посмеет вновь совершить глупые ошибки, то скоро убедится, что можно очень легко одним движением нарушить поставки энергоносителей в мире", - подчеркнул иранский советник.

В последние недели многие СМИ подчеркивали, что Иран пока придерживает один из своих козырей - его союзники, йеменские хуситы, имеют все необходимое, чтобы серьезно нарушить движение судов через Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Красное море и Аденский залив.

Сами хуситы в конце марта не исключили блокировку этого важнейшего пролива, если США и Израиль будут усиливать атаки против Ирана.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Возврат к списку