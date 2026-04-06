Французский вооруженные силы получат дополнительное финансирование

Вооруженные силы Франции получат дополнительное финансирование. Правительство на этой неделе представит законопроект, предусматривающий модернизацию военной техники и увеличение объемов производства боеприпасов. В рамках проекта траты на оборонный сектор увеличатся на 36 млрд евро к 2030 году. Таким образом, суммарные траты на безопасность составят порядка 400 млрд евро с 2024 по 2030 год.