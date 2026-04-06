НОВОСТИ

В Иране США показали свою уязвимость, заявил Лукашенко

13:12 06.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таалатбеком Масадыковым, что США продемонстрировали в Иране свою уязвимость.

Белорусский лидер обратил внимание на ситуацию в мире, подчеркнув, что ОДКБ нужно делать соответствующие выводы, особенно это касается событий в Иране. «Это мощная страна с большими традициями. И самое опасное сегодня для США то, что американцы показали свою уязвимость. Для них главный враг, как они всегда говорили, был Китай. Но сегодня и американцы поняли, что с китайцами они никогда не справятся. Никогда. И это демонстрирует ситуация в Иране», — цитирует президента агентство БелТА.

