Собянин: Новая школа для учеников 7−11 классов открыта на востоке Москвы
13:13 06.04.2026
В Москве открыта новая школа №1360, в которой смогут получать знания ученики 7–11 классов. Здание в восточной части столицы в районе Богородское на 2-й Гражданской улице – современное и комфортное, сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, как в каждой современной школе мегаполиса, там есть лабораторно-исследовательские комплексы и IT-полигон, где дети могут познакомиться с основами робототехники и принципами работы беспилотных летательных аппаратов. А инженерный лабораторно-исследовательский комплекс школы позволяет детям освоить аддитивные технологии, навыки работы на 3D-принтере и сканере. А в кластере биологии, медицины и ОБЖ можно проводить курсы первой медицинской помощи.
Также уделено внимание условиям для занятий спортом. В здании есть трансформируемый спортзал с занавесом на электроприводе, позволяющий устраивать занятия сразу для нескольких классов.
Как отметил Собянин, в последние годы в Богородском были построены детский сад и две новые школы — в Тюменском проезде и на 2-й Гражданской улице. Также реконструируется здание школы №1360 на Краснобогатырской улице.
В целом район, по словам градоначальника, благоустраивается, совершенствуется его транспортная инфраструктура. «Благодаря открытию основного участка Московского скоростного диаметра жители получили новые и комфортные варианты передвижения по городу. Недавно запущен первый Московский трамвайный диаметр Т1», - сообщил глава города. В Богородском модернизированы набережная Ганнушкина, Яузская аллея, дворы, спортплощадки и многие другие общественные места.
- 14:12 06.04.2026
- Индия может начать использовать змей и крокодилов для защиты госграницы — СМИ
- 14:00 06.04.2026
- Иран не откроет Ормузский пролив в случае временного перемирия — Reuters
- 13:32 06.04.2026
- Россия и Украина продолжают вести свои отдельные контакты с США — Песков
- 13:12 06.04.2026
- В Иране США показали свою уязвимость, заявил Лукашенко
- 13:00 06.04.2026
- Saudi Aramco подняла майские цены на нефть для Азии до рекордного уровня — Bloomberg
- 12:32 06.04.2026
- Ущерб Саудовской Аравии от операции США против Ирана превысил $10 млрд — WSJ
- 12:20 06.04.2026
- Военное дело, которому немцы обучали военных ВСУ, актуально для 45-го года — пленный
- 12:05 06.04.2026
- 11 тыс. из 30 тыс. мобилизуемых ежемесячно дезертируют из ВСУ — военнослужащий
- 12:00 06.04.2026
- РФ не может сотрудничать по МКС со всеми дружественными странами — Баканов
- 11:50 06.04.2026
- Сбер выступил ГигаПартнером Недели космоса
