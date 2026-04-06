Собянин: Новая школа для учеников 7−11 классов открыта на востоке Москвы

В Москве открыта новая школа №1360, в которой смогут получать знания ученики 7–11 классов. Здание в восточной части столицы в районе Богородское на 2-й Гражданской улице – современное и комфортное, сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, как в каждой современной школе мегаполиса, там есть лабораторно-исследовательские комплексы и IT-полигон, где дети могут познакомиться с основами робототехники и принципами работы беспилотных летательных аппаратов. А инженерный лабораторно-исследовательский комплекс школы позволяет детям освоить аддитивные технологии, навыки работы на 3D-принтере и сканере. А в кластере биологии, медицины и ОБЖ можно проводить курсы первой медицинской помощи.

Также уделено внимание условиям для занятий спортом. В здании есть трансформируемый спортзал с занавесом на электроприводе, позволяющий устраивать занятия сразу для нескольких классов.

Как отметил Собянин, в последние годы в Богородском были построены детский сад и две новые школы — в Тюменском проезде и на 2-й Гражданской улице. Также реконструируется здание школы №1360 на Краснобогатырской улице.

В целом район, по словам градоначальника, благоустраивается, совершенствуется его транспортная инфраструктура. «Благодаря открытию основного участка Московского скоростного диаметра жители получили новые и комфортные варианты передвижения по городу. Недавно запущен первый Московский трамвайный диаметр Т1», - сообщил глава города. В Богородском модернизированы набережная Ганнушкина, Яузская аллея, дворы, спортплощадки и многие другие общественные места.