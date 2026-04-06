Операторов связи оштрафовали на 4 млн руб. за нарушение правил использования ТСПУ

14:32 06.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суды оштрафовали российских операторов связи на 4 млн рублей за нарушения правил установки и использования технических средств противодействия угрозам для интернета. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«В период с 15 октября 2025 по 31 марта 2026 года территориальные Управления Роскомнадзора оформили материалы в отношении 28 операторов связи за нарушение требований к пропуску трафика через технические средства противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ и сети связи общего пользования», — говорится в сообщении.

По 15 фактам суды назначили штрафы на общую сумму 4 млн рублей, по пяти — вынесли предупреждения, по восьми — ожидаются заседания. К административной ответственности за несоблюдение правил установки и использования ТСПУ привлекаются как юридические, так и должностные лица. Штрафы за такие нарушения могут достигать 1 млн рублей, отметили в Роскомнадзоре.

