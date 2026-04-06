Из-за агрессии против Ирана сейчас весь регион «в огне» — Песков

Агрессия против Ирана привела к тому, что напряженность на Ближнем Востоке продолжает усиливаться, фактически сейчас весь регион «в огне». На это указал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы констатируем, что уровень напряженности в регионе растет, продолжает расти. Фактически весь регион в огне. Это все очень опасные негативные последствия той агрессии, которая была развязана против Ирана. География этого конфликта расширилась, и сейчас мы все констатируем последствия, которые мы имеем», — отметил он.