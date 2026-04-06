Из-за агрессии против Ирана сейчас весь регион «в огне» — Песков
15:00 06.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Агрессия против Ирана привела к тому, что напряженность на Ближнем Востоке продолжает усиливаться, фактически сейчас весь регион «в огне». На это указал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы констатируем, что уровень напряженности в регионе растет, продолжает расти. Фактически весь регион в огне. Это все очень опасные негативные последствия той агрессии, которая была развязана против Ирана. География этого конфликта расширилась, и сейчас мы все констатируем последствия, которые мы имеем», — отметил он.
НОВОСТИ
- 15:34 06.04.2026
- Собянин: Инновационный IT-колледж появится в районе Филевский Парк
- 15:32 06.04.2026
- Туристка-спелеолог погибла в пещере в Сочи
- 15:12 06.04.2026
- Иран ни разу не запускал боеприпасы в сторону Азербайджана и Турции — иранский МИД
- 14:32 06.04.2026
- Операторов связи оштрафовали на 4 млн руб. за нарушение правил использования ТСПУ
- 14:12 06.04.2026
- Индия может начать использовать змей и крокодилов для защиты госграницы — СМИ
- 14:00 06.04.2026
- Иран не откроет Ормузский пролив в случае временного перемирия — Reuters
- 13:32 06.04.2026
- Россия и Украина продолжают вести свои отдельные контакты с США — Песков
- 13:13 06.04.2026
- Собянин: Новая школа для учеников 7−11 классов открыта на востоке Москвы
- 13:12 06.04.2026
- В Иране США показали свою уязвимость, заявил Лукашенко
- 13:00 06.04.2026
- Saudi Aramco подняла майские цены на нефть для Азии до рекордного уровня — Bloomberg
