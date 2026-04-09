РФ с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля останавливает боевые действия на всех направлениях - сообщение

22:35 Источник: Интерфакс

Решением Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации в связи с приближающимся православным праздником Пасхи объявляется перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года, сообщает Кремль в своем канале в мессенджере Мах.

"Министру обороны Российской Федерации Андрею Белоусову, начальнику Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации - командующему Объединённой группировкой войск (сил) генералу армии Валерию Герасимову отданы указания на этот период остановить боевые действия на всех направлениях. Войскам быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия", - говорится в сообщении.

"Исходим из того, что украинская сторона последует примеру Российской Федерации", - подчеркивается в сообщении.