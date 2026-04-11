Зеленский: Украина будет соблюдать режим тишины...

12:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский заявил, что Украина готова соблюдать объявленное президентом РФ Владимиром Путиным пасхальное перемирие.

«Украина будет соблюдать режим тишины и действовать исключительно зеркально. <…> Пасха должна быть временем тишины и безопасности», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Он добавил, что обсудил с главкомом Вооруженных сил Украины Александром Сырским порядок действий войск в ходе перемирия. «Обсудили с главнокомандующим Вооруженных сил Украины порядок действий украинских подразделений в условиях прекращения огня. Информация о зеркальном характере наших действий и возможном продлении прекращения огня и после Пасхи была доведена до российской стороны», — уточнил Зеленский.