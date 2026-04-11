Зеленский: Украина будет соблюдать режим тишины...

12:50 11.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский заявил, что Украина готова соблюдать объявленное президентом РФ Владимиром Путиным пасхальное перемирие.

«Украина будет соблюдать режим тишины и действовать исключительно зеркально. <…> Пасха должна быть временем тишины и безопасности», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Он добавил, что обсудил с главкомом Вооруженных сил Украины Александром Сырским порядок действий войск в ходе перемирия. «Обсудили с главнокомандующим Вооруженных сил Украины порядок действий украинских подразделений в условиях прекращения огня. Информация о зеркальном характере наших действий и возможном продлении прекращения огня и после Пасхи была доведена до российской стороны», — уточнил Зеленский.

НОВОСТИ

13:50 11.04.2026
Россия и Украина провели обмен пленными
0
5
11:03 11.04.2026
СМИ назвали примерное время начала прямых переговоров СЩА и Ирана в Исламабаде
0
312
10:16 11.04.2026
Делегации США и Ирана прибыли в столицу Пакистана
0
359
10:07 11.04.2026
Если переговоры США и Ирана состоятся, то пройдут за один день - СМИ
0
363
09:30 11.04.2026
Трамп собирается построить в США самую большую в мире триумфальную арку
0
454
09:00 11.04.2026
Захватывать российские танкеры на Балтике Эстония не будет -главком ВМС
0
519
03:20 11.04.2026
Космический корабль Orion после облета Луны благополучно вернулся на Землю
0
838
22:20 10.04.2026
Из-за протестов более сотни заправок в Ирландии остались без топлива - СМИ
0
958
21:20 10.04.2026
Итальянская группа UniCredit заявила, что не собирается уходить из РФ
0
998
19:50 10.04.2026
ЕС должен восстановить с ней нормальные отношения с РФ - Орбан
0
1016

