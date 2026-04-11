Россия и Украина провели обмен пленными

13:50 11.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 175 российских военнослужащих, взамен переданы 175 военнопленных Вооруженных сил Украины. Как сообщили в Минобороны России, также возвращены незаконно удерживавшиеся на Украине семеро жителей Курской области.

«11 апреля с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военнослужащих. Взамен переданы 175 военнопленных ВСУ. Также возвращены семеро незаконно удерживавшихся киевским режимом граждан Российской Федерации — жителей Курской области, которые будут доставлены домой», — сообщили в военном ведомстве.

