13:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 175 российских военнослужащих, взамен переданы 175 военнопленных Вооруженных сил Украины. Как сообщили в Минобороны России, также возвращены незаконно удерживавшиеся на Украине семеро жителей Курской области.

«11 апреля с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военнослужащих. Взамен переданы 175 военнопленных ВСУ. Также возвращены семеро незаконно удерживавшихся киевским режимом граждан Российской Федерации — жителей Курской области, которые будут доставлены домой», — сообщили в военном ведомстве.