СМИ сообщили о начале переговоров делегаций США и Ирана в Исламабаде

16:07 Источник: Интерфакс

Переговоры Ирана и США в Исламабаде начались, сообщил телеканал CBS. "Два американских чиновника сообщили CBS News, что переговоры в Исламабаде уже начались", - говорится в сообщении. CBS отметил, что остается неясным, во сколько именно начались переговоры, и являются ли они прямыми. Представитель вице-президента США Джей Ди Вэнса отказался от комментариев.

Иранская сторона согласилась на переговоры с США, они уже начались, сообщает в субботу агентство "Тасним". "Было решено начать переговоры между Ираном и США в Исламабаде для окончательной доработки всех вопросов", - сообщает агентство. "Иранская делегация, заявляя о своем недоверии к другой стороне и учитывая опыт невыполнения обязательств США в предыдущих переговорах, согласилась участвовать в этом раунде диалога при посредничестве Пакистана", - говорится в публикации.