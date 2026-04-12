НОВОСТИ

Трамп объявил о начале полной блокады Ормузского пролива силами ВМС США и других стран

16:49 12.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский президент Дональд Трамп заявил, что ВМС США и других стран начинают блокаду Ормузского пролива.

«С этого момента ВМС Соединенных Штатов, лучшие в мире, начнут блокировать все без исключения суда, пытающиеся войти в Ормузский пролив или покинуть его», — написал он в социальной сети Truth Social.

«Блокада начнется в ближайшее время. В этой блокаде примут участие и другие страны», — добавил хозяин Белого дома.

