В КСИР сообщили, что Ормузский пролив находится под полным контролем Ирана
18:30 12.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иран полностью контролирует движение судов в Ормузском проливе, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС).
«Все движение находится под полным контролем вооруженных сил [Ирана]», — говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале.
НОВОСТИ
- 16:49 12.04.2026
- Трамп объявил о начале полной блокады Ормузского пролива силами ВМС США и других стран
- 15:19 12.04.2026
- Никто из делегации США не остался в Исламабаде, все покинули Пакистан - СМИ
- 15:07 12.04.2026
- Президент Казахстана Токаев поздравил жителей республики с православной Пасхой
- 13:45 12.04.2026
- Посланники Трампа Уиткофф и Кушнер по-прежнему находятся в Пакистане - Al Arabiya
- 13:05 12.04.2026
- Песков: СВО по истечению срока перемирия будет продолжаться...
- 10:20 12.04.2026
- Почти две тысячи случаев нарушение режима перемирия уже зафиксировано со стороны ВСУ – МО РФ
- 09:30 12.04.2026
- Переговоры делегаций США и Ирана завершились без заключения соглашения
- 09:00 12.04.2026
- Почти все фильмы в РФ, если отбросить господдержку, оказываются в «минусе» - президент Гильдии продюсеров
- 21:05 11.04.2026
- Иранское ТВ сообщает, что США на переговорах в Пакистане выдвигают чрезмерные требования
- 19:51 11.04.2026
- Американские конгрессмены отправили главе ЕК письмо по поводу выборов в Венгрии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать