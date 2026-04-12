В КСИР сообщили, что Ормузский пролив находится под полным контролем Ирана

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран полностью контролирует движение судов в Ормузском проливе, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС).

«Все движение находится под полным контролем вооруженных сил [Ирана]», — говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале.