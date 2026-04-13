НОВОСТИ

За ночь над регионами РФ сбиты 33 украинских БПЛА

09:00 13.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ 33 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи в период с 24:00 мск 12 апреля текущего года до 07:00 мск 13 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Ростовской, Брянской, Смоленской областей и Республики Крым», — рассказали в Минобороны.

10:05 13.04.2026
Минюст США пообещал преследовать всех покупателей иранской нефти
10:00 13.04.2026
Угольников выступил за пересмотр прав наследников на произведения предков
09:32 13.04.2026
Надежды союзников Киева на смену курса Венгрии после победы «Тисы» преувеличены — Politico
09:20 13.04.2026
ВС США начнут 13 апреля полную морскую блокаду Ирана
09:05 13.04.2026
Лидер «Тисы» Мадьяр пообещал вновь сделать Венгрию сильным союзником в ЕС и НАТО
23:21 12.04.2026
Премьер Венгрии Виктор Орбан признал поражение своей партии на парламентских выборах
21:15 12.04.2026
Главный управляющий компании Еni считает, что нужно приостановить запрет на экспорт СПГ из РФ
19:33 12.04.2026
Лукашенко и Путин в ходе телефонного разговора обсудили сотрудничество в тройке Беларусь–Россия–КНДР
18:30 12.04.2026
В КСИР сообщили, что Ормузский пролив находится под полным контролем Ирана
16:49 12.04.2026
Трамп объявил о начале полной блокады Ормузского пролива силами ВМС США и других стран
