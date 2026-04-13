За ночь над регионами РФ сбиты 33 украинских БПЛА

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ 33 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи в период с 24:00 мск 12 апреля текущего года до 07:00 мск 13 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Ростовской, Брянской, Смоленской областей и Республики Крым», — рассказали в Минобороны.