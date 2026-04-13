Лидер «Тисы» Мадьяр пообещал вновь сделать Венгрию сильным союзником в ЕС и НАТО
09:05 13.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что восстановит полноценное участие своей страны в Евросоюзе и НАТО. Выступая в воскресенье вечером на митинге в Будапеште, он также сообщил, что предпримет шаги по укреплению в Венгрии демократии, подорванной, по его мнению, при предыдущем правительстве Виктора Орбана.
«Мы восстановим функционирование институтов, обеспечивающих демократию и ее независимость. Венгрия вновь станет сильным союзником в Европейском союзе и НАТО», — сказал Мадьяр, получивший в результате победы на выборах возможность занять пост премьер-министра.
По его мнению, выборы показали, что Венгрия вновь хочет стать европейской страной, которая «не будет ничьим вассалом». После этих слов большая толпа его сторонников на площади начала скандировать: «Европа! Европа!»
Мадьяр сообщил, что принимает от европейских лидеров поздравления с победой. «Я только что поговорил по телефону с канцлером Германии, президентом Франции, председателем Европейской народной партии, председателем Еврокомиссии, премьер-министром Хорватии и генеральным секретарем НАТО», — сказал лидер «Тисы».
Он сообщил, что после того, как займет пост премьера, первым делом отправится с визитом в Варшаву, потому что считает важными восстановление нормальных отношений между Венгрией и Польшей. Мадьяр также высказался за активизацию регионального сотрудничества Вишеградской группы, в которую, помимо упомянутых двух стран, входят Словакия и Чехия.
После Польши он хотел бы побывать в качестве премьер-министра в Вене и Брюсселе. По его словам, Венгрия должна решить вопрос о возвращении Евросоюзом причитающихся ей средств из бюджета и специальных фондов ЕС. Уходящее правительство Орбана неоднократно заявляло, что Брюссель заблокировал их по политическим причинам.
