ВС США начнут 13 апреля полную морскую блокаду Ирана

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские военные 13 апреля начнут морскую блокаду Ирана, блокируя движение всех судов, которые направляются к портам исламской республики, а также пытаются отплыть от ее берегов. Об этом говорится в сообщении Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ).

«Силы СЕНТКОМ начнут блокаду всего морского трафика, заходящего и выходящего из иранских портов, в 10 часов по времени восточного побережья (17:00 мск — прим. ТАСС) 13 апреля в соответствии с постановлением президента. Блокада будет применяться объективно ко всем судам всех стран, заходящим или отплывающим из иранских портов или прибрежных территорий», — говорится в сообщении командования в социальной сети X.