НОВОСТИ

ВС США начнут 13 апреля полную морскую блокаду Ирана

09:20 13.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские военные 13 апреля начнут морскую блокаду Ирана, блокируя движение всех судов, которые направляются к портам исламской республики, а также пытаются отплыть от ее берегов. Об этом говорится в сообщении Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ).

«Силы СЕНТКОМ начнут блокаду всего морского трафика, заходящего и выходящего из иранских портов, в 10 часов по времени восточного побережья (17:00 мск — прим. ТАСС) 13 апреля в соответствии с постановлением президента. Блокада будет применяться объективно ко всем судам всех стран, заходящим или отплывающим из иранских портов или прибрежных территорий», — говорится в сообщении командования в социальной сети X.

10:05 13.04.2026
Минюст США пообещал преследовать всех покупателей иранской нефти
10:00 13.04.2026
Угольников выступил за пересмотр прав наследников на произведения предков
09:32 13.04.2026
Надежды союзников Киева на смену курса Венгрии после победы «Тисы» преувеличены — Politico
09:05 13.04.2026
Лидер «Тисы» Мадьяр пообещал вновь сделать Венгрию сильным союзником в ЕС и НАТО
09:00 13.04.2026
За ночь над регионами РФ сбиты 33 украинских БПЛА
23:21 12.04.2026
Премьер Венгрии Виктор Орбан признал поражение своей партии на парламентских выборах
21:15 12.04.2026
Главный управляющий компании Еni считает, что нужно приостановить запрет на экспорт СПГ из РФ
19:33 12.04.2026
Лукашенко и Путин в ходе телефонного разговора обсудили сотрудничество в тройке Беларусь–Россия–КНДР
18:30 12.04.2026
В КСИР сообщили, что Ормузский пролив находится под полным контролем Ирана
16:49 12.04.2026
Трамп объявил о начале полной блокады Ормузского пролива силами ВМС США и других стран
