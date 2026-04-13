Надежды союзников Киева на смену курса Венгрии после победы «Тисы» преувеличены — Politico
09:32 13.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Надежды союзников Киева на немедленный поворот в политике Будапешта в отношении Украины после победы на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии «Тиса» могут быть преувеличены. Об этом пишет издание Politico.
Оно напоминает, что лидер победившей партии Петер Мадьяр отвергал отправку оружия Киеву, а также давал понять, что вынесет любую заявку Украины на вступление в ЕС на референдум.
Ранее Национальное избирательное бюро Венгрии сообщило, что на прошедших 12 апреля выборах победу одержала оппозиционная партия «Тиса», получив в Государственном собрании (однопалатном парламенте) 138 из 199 мест.
