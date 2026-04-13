Тема втягивания детей в преступления включена в цикл занятий «Разговоры о важном»
10:20 13.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тематика предупреждения втягивания детей в преступную деятельность включена в цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном». Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.
«Тематика правовой подготовленности учащихся, безопасности, предупреждения втягивания их в противоправную деятельность включена по согласованию с Минпросвещения России в цикл внеурочных занятий „Разговоры о важном“, — сказали в пресс-центре.
В МВД добавили, что параллельно подготовлены методические материалы для работы с родительской аудиторией по вопросам противодействия негативному влиянию на подростков, формированию их критического отношения к совершению преступлений с использованием интернета и других телекоммуникационных технологий.
