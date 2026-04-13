Мэр Москвы: Прием заявок на премию для молодых ученых продлится до 17 июля
10:37 13.04.2026
В Москве стартовал прием заявок на городскую премию для молодых ученых. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, претенденты будут бороться за победу в 22 номинациях, разделенных на два направления.
В первое направление входят работы по математике, механике, информатике, физике, астрономии, химии, медицинским, техническим и инженерным отраслям. Во втором разработки в сфере авиации, био- и нанотехнологий, фармацевтики, электроники.
Как сообщил градоначальник, заявки можно подать на сайте проекта nauka.mos.ru до 17 июля. Лауреаты премии будут названы в январе 2027 года. В 2025 году в конкурсе участвовали более 1400 ученых из более чем 300 организаций, премии получили 77 человек.
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать