Лидер «Тисы» Мадьяр призвал президента Венгрии уйти в отставку
11:00 13.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр после победы на парламентских выборах призвал всех государственных руководителей, включая президента страны Тамаша Шуйока, уйти в отставку. Выступая в воскресенье вечером на митинге в Будапеште, он также предложил премьер-министру Виктору Орбану не принимать никаких решений в последние дни пребывания у власти.
«Я призываю президента республики немедленно попросить меня как лидера списка победившей партии сформировать правительство, а затем покинуть свой пост с таким же достоинством, с каким он его занял. Я призываю всех марионеток, которых правительство Орбана посадило на шею народу за последние 16 лет, сделать то же самое», — заявил Мадьяр, перечислив ряд высоких государственных должностей, в том числе председателя Верховного суда и руководителя государственного медиахолдинга.
Он также призвал «уходящего премьер-министра с сегодняшнего дня действовать в качестве исполняющего обязанности главы правительства и не принимать никаких решений, которые могли бы связать руки следующему правительству „Тисы“.
Новости
- 11:32 13.04.2026
- Конфликт на Ближнем Востоке создает риски продовольственной безопасности России — СБ РФ
- 11:20 13.04.2026
- Иран внедрит постоянный механизм контроля за передвижениями в Ормузском проливе — штаб ВС
- 11:05 13.04.2026
- В северо-восточной и восточной частях Красного Лимана идут ожесточенные бои — Пушилин
- 10:37 13.04.2026
- Мэр Москвы: Прием заявок на премию для молодых ученых продлится до 17 июля
- 10:32 13.04.2026
- Трамп резко раскритиковал Папу Римского Льва XIV
- 10:20 13.04.2026
- Тема втягивания детей в преступления включена в цикл занятий «Разговоры о важном»
- 10:05 13.04.2026
- Минюст США пообещал преследовать всех покупателей иранской нефти
- 10:02 13.04.2026
- Собянин: Городские проекты помогают растить кадры для строительной отрасли
- 10:00 13.04.2026
- Угольников выступил за пересмотр прав наследников на произведения предков
- 09:32 13.04.2026
- Надежды союзников Киева на смену курса Венгрии после победы «Тисы» преувеличены — Politico
