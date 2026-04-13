0
0
124
НОВОСТИ

Лидер «Тисы» Мадьяр призвал президента Венгрии уйти в отставку

11:00 13.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр после победы на парламентских выборах призвал всех государственных руководителей, включая президента страны Тамаша Шуйока, уйти в отставку. Выступая в воскресенье вечером на митинге в Будапеште, он также предложил премьер-министру Виктору Орбану не принимать никаких решений в последние дни пребывания у власти.

«Я призываю президента республики немедленно попросить меня как лидера списка победившей партии сформировать правительство, а затем покинуть свой пост с таким же достоинством, с каким он его занял. Я призываю всех марионеток, которых правительство Орбана посадило на шею народу за последние 16 лет, сделать то же самое», — заявил Мадьяр, перечислив ряд высоких государственных должностей, в том числе председателя Верховного суда и руководителя государственного медиахолдинга.

Он также призвал «уходящего премьер-министра с сегодняшнего дня действовать в качестве исполняющего обязанности главы правительства и не принимать никаких решений, которые могли бы связать руки следующему правительству „Тисы“.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Возврат к списку