В северо-восточной и восточной частях Красного Лимана идут ожесточенные бои — Пушилин

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ожесточенные бои развернулись в северо-восточной и восточной частях Красного Лимана ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.

«В самом Красном Лимане идут ожесточенные бои, в северо-восточной и восточной частях самого населенного пункта», — сказал Пушилин в интервью «Вестям».