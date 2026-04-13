Иран внедрит постоянный механизм контроля за передвижениями в Ормузском проливе — штаб ВС

11:20 13.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Ирана внедрят постоянный механизм контроля за движением судов в Ормузском проливе. Об этом заявил представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» иранских ВС Эбрахим Зольфагари.

«Учитывая продолжающиеся угрозы противника в отношении народа и национальной безопасности нашей страны после окончания войны, Исламская Республика Иран решительно установит постоянный механизм контроля [за передвижениями] в Ормузском проливе», — приводит его слова иранская гостелерадиокомпания.

