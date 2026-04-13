Конфликт на Ближнем Востоке создает риски продовольственной безопасности России — СБ РФ

Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Внешние силы могут попытаться искусственно подорвать продовольственную безопасность России на фоне ближневосточного конфликта. Об этом говорится в комментарии заместителя секретаря Совета безопасности РФ Александра Масленникова, который распространила пресс-служба Совбеза (СБ).

«На фоне дальнейшего развития конфликта на Ближнем Востоке нельзя исключать попыток искусственного подрыва внутренней продовольственной безопасности России со стороны деструктивных внешних сил», — указал он, отметив в то же время, что «Россия находится в достаточно сильной позиции для увеличения поставок продовольствия в страны Ближнего Востока, а также Азии, Африки и Латинской Америки».

«Текущая ситуация, с одной стороны, создает риски продовольственной безопасности Российской Федерации, а с другой — открывает долгосрочные перспективы для российских агропроизводителей», — подчеркнул замсекретаря СБ РФ.