Эксперимент по вылову медуз в Азовском море пройдет в 2026 году

Эксперимент по вылову медуз в Азовском море при помощи специальных орудий лова пройдет в 2026 году, заявил журналистам руководитель Росрыболовства Илья Шестаков по итогам расширенного заседания коллегии ведомства.

«Медуз очень много в Азовском море. Наука оценивает примерно в 1 млн тонн. В этом году начнется эксперимент по специальным орудиям лова, которые должны будут показать или не показать эффективность этих орудий для того, чтобы их изымать. Он начнется в июле и продлится где-то до октября — ноября. Будет проходить там, где есть курортные зоны. Посмотрим, как этот метод сработает. Если этот метод себя покажет, то, конечно, будет задача по его расширению», — сказал Шестаков.

По его словам, какая-то часть медуз будет добываться для промышленных целей, остальная же будет уничтожаться, чтобы сохранить экологическое благополучие Азовского моря.

«Есть вариации производства желатина. Сейчас наши ученые разрабатывают, смотрят, возможно, можно будет получать коллаген, но все равно для этого требуются гораздо меньшие объемы. Также можно перерабатывать на пищевые цели», — рассказал глава ведомства.

Он отметил, что проблема с медузами затрагивает и Черное море, однако там не такая высокая их концентрация.

В 2024 году из-за малого поступления пресной воды соленость Азовского моря превысила отметку в 15%, тогда как еще в 2006 году она составляла 9,3%. В результате значительно увеличилась популяция медуз, которые оказывают негативное влияние на развитие рыбной ловли и туристическое благополучие регионов Приазовья.