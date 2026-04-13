Венграм стоит насторожиться из-за одобрения Еврокомиссией смены власти в стране — Ле Пен
12:05 13.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава парламентской фракции партии «Национальное объединение» во Франции Марин Ле Пен считает, что венгры должны проявить обеспокоенность в связи с позитивной реакцией Еврокомиссии (ЕК) на поражение партии премьер-министра Виктора Орбана на парламентских выборах в их стране.
«Несмотря на нелепые обвинения в „диктатуре“, которые на протяжении многих лет выдвигались против правительства Виктора Орбана, демократическая Венгрия сделала выбор в пользу смены власти. Этот переход был с достоинством осуществлен Виктором Орбаном, который на протяжении шестнадцати лет мужественно и решительно отстаивал свободу и суверенитет Венгрии, — написала она в соцсети Х. — Удовлетворение [итогами выборов], выраженное Европейской комиссией, которая постоянно превышала свои полномочия и компетенции в ущерб власти народов, должно вызвать у венгров беспокойство по поводу сохранения этой свободы, за которую так дорого платили на протяжении многих лет».
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила мнение, что результаты парламентских выборов в Венгрии свидетельствуют о возвращении страны на европейский путь. Она рассчитывает, что победа оппозиции упрочит ЕС.
