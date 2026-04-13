Франция готова решать вопрос разблокирования Ормузского пролива только после войны — МИД

12:20 13.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция не будет поддерживать какие-либо военные операции, направленные на разблокирование движения судов через Ормузский пролив, в том числе призыв США к разминированию пролива до окончания иранского конфликта. Об этом заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад в эфире телеканала LCI.

«Мы стремимся идти по пути деэскалации и переговоров на Ближнем Востоке. Нужно найти дипломатический подход к решению вопроса ядерной программы Ирана, <…> а затем, после военных операций, обеспечивать открытие и свободу судоходства в Ормузском проливе. И это будет не в рамках военных действий, а после войны», — сказал Аддад. Так он ответил на просьбу прокомментировать решение президента США Дональда Трампа о введении морской блокады против Ирана в Ормузском проливе и его утверждение о готовности некоторых стран НАТО оказать помощь Вашингтону в этом вопросе.

НОВОСТИ

13:12 13.04.2026
Ежегодно различную помощь Российского Красного Креста получают 2 млн человек — Голикова
0
9
13:00 13.04.2026
Ближневосточный кризис может вызвать крупный виток продовольственной инфляции — СБ РФ
0
41
12:32 13.04.2026
Власти США полагают, что Иран захочет прорвать блокаду ради дополнительных уступок — WP
0
139
12:05 13.04.2026
Венграм стоит насторожиться из-за одобрения Еврокомиссией смены власти в стране — Ле Пен
0
190
12:00 13.04.2026
Эксперимент по вылову медуз в Азовском море пройдет в 2026 году
0
178
11:55 13.04.2026
В СберБанк Онлайн теперь можно вложиться в цифровые финансовые активы от крупных компаний
0
156
11:32 13.04.2026
Конфликт на Ближнем Востоке создает риски продовольственной безопасности России — СБ РФ
0
222
11:20 13.04.2026
Иран внедрит постоянный механизм контроля за передвижениями в Ормузском проливе — штаб ВС
0
214
11:05 13.04.2026
В северо-восточной и восточной частях Красного Лимана идут ожесточенные бои — Пушилин
0
240
11:00 13.04.2026
Лидер «Тисы» Мадьяр призвал президента Венгрии уйти в отставку
0
244

