Франция готова решать вопрос разблокирования Ормузского пролива только после войны — МИД

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция не будет поддерживать какие-либо военные операции, направленные на разблокирование движения судов через Ормузский пролив, в том числе призыв США к разминированию пролива до окончания иранского конфликта. Об этом заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад в эфире телеканала LCI.

«Мы стремимся идти по пути деэскалации и переговоров на Ближнем Востоке. Нужно найти дипломатический подход к решению вопроса ядерной программы Ирана, <…> а затем, после военных операций, обеспечивать открытие и свободу судоходства в Ормузском проливе. И это будет не в рамках военных действий, а после войны», — сказал Аддад. Так он ответил на просьбу прокомментировать решение президента США Дональда Трампа о введении морской блокады против Ирана в Ормузском проливе и его утверждение о готовности некоторых стран НАТО оказать помощь Вашингтону в этом вопросе.