Власти США полагают, что Иран захочет прорвать блокаду ради дополнительных уступок — WP
12:32 13.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американская администрация считает, что Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) попытается прорвать блокаду ВС США Ормузского пролива с целью добиться дополнительных уступок от Вашингтона. Об этом говорится в колонке внешнеполитического обозревателя газеты The Washington Post (WP) Дэвида Игнейшеса со ссылкой на источники.
Сотрудники вашингтонской администрации высокого ранга рассматривают три возможных сценария развития событий по мере того, как Вашингтон, отказываясь от военных действий, усиливает экономическое давление на Тегеран. Американские власти считают, что вероятность смены власти в исламской республике стала выше после прекращения огня. Кроме того, в администрации США полагают, что кто-то из иранских лидеров может поддержать предложения Вашингтона. Согласно третьему сценарию, КСИР якобы может попытаться прорвать блокаду пролива или вновь нанести удары, чтобы вынудить США пойти на дополнительные уступки.
По данным источников Игнейшеса, после многочасовых переговоров в Исламабаде председатель Меджлиса (парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф произвел на американскую делегацию впечатление искусного и профессионального переговорщика, а также потенциального лидера Ирана. Как сообщили собеседники обозревателя, американо-иранские контакты по урегулированию, вероятно, будут продолжаться через пакистанских посредников.
11 апреля Иран и США провели несколько раундов переговоров в Исламабаде. Иранскую делегацию возглавил Галибаф, американскую — вице-президент Джей Ди Вэнс. Как позднее сообщили в Тегеране и в Вашингтоне, сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу долгосрочного урегулирования конфликта из-за ряда противоречий. Детали возможного нового раунда переговоров остаются неизвестными.
