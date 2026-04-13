Ближневосточный кризис может вызвать крупный виток продовольственной инфляции — СБ РФ

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сохранение динамики конфликта на Ближнем Востоке до лета может спровоцировать крупнейший за последние годы виток глобальной продовольственной инфляции. Об этом говорится в комментарии заместителя секретаря Совета безопасности (СБ) России Александра Масленникова, который распространила пресс-служба СБ РФ.

«Продолжение кризиса на Ближнем Востоке ставит под угрозу глобальную продовольственную безопасность. Эксперты прогнозируют, что в случае сохранения динамики конфликта до начала лета урожайность основных сельскохозяйственных культур из-за дефицита удобрений может снизиться на 50%, что, соответственно, повлечет крупнейший за последние годы виток глобальной продовольственной инфляции», — указывается в сообщении.