0
0
165
НОВОСТИ

ИИ должен быть подвергнут цензуре — замглавы Минцифры РФ

13:32 13.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) должны быть подвергнуты цензуре, и государству надо контролировать этот процесс. Такое мнение в ходе форума «ИИ: режим доверия» высказал заместитель министра цифрового развития РФ Александр Шойтов.

«Я считаю, что искусственный интеллект должен быть подвержен цензуре, в отличие от гражданина», — сказал Шойтов.

Он отметил, что необходимо регулировать определенные вопросы и запросы, а государство должно контролировать ИИ соответствующим образом.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Возврат к списку