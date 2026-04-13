ИИ должен быть подвергнут цензуре — замглавы Минцифры РФ

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) должны быть подвергнуты цензуре, и государству надо контролировать этот процесс. Такое мнение в ходе форума «ИИ: режим доверия» высказал заместитель министра цифрового развития РФ Александр Шойтов.

«Я считаю, что искусственный интеллект должен быть подвержен цензуре, в отличие от гражданина», — сказал Шойтов.

Он отметил, что необходимо регулировать определенные вопросы и запросы, а государство должно контролировать ИИ соответствующим образом.