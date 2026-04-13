Папа Римский после критики президента США заявил, что не боится его
15:12 13.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Папа Римский Лев XIV — первый американец во главе Католической церкви — заявил, что не боится администрации президента США Дональда Трампа и не намерен вступать с ним в полемику.
Ранее американский лидер после антивоенных высказываний Льва XIV написал в своей соцсети Truth Social, что «этот Папа слаб в вопросах преступности и внешней политики». Как утверждал Трамп, если бы не его президентство, американца бы не избрали папой.
«Я не боюсь администрации Трампа, У меня нет намерения вступать с ним в дискуссию. Я говорю об Евангелии и буду продолжать выступать против войны», — приводит агентство ANSA слова понтифика, сказанные в ходе поездки в страны Африки.
Лев XIV последние недели выражал беспокойство эскалацией на Ближнем Востоке из-за агрессии Израиля и США против Ирана. Папа Римский довольно резко высказывался в адрес президента США и его окружения. В частности, он называл совершенно неприемлемой угрозу Трампа уничтожить цивилизацию в Иране, а также возражал шефу Пентагона Питу Хегсету, призывавшего молиться о победе американских солдат «во имя Иисуса Христа». Как заявил тогда Папа Римский, стремление к господству «чуждо пути Иисуса Христа».
11 апреля Папа Римский Лев XIV произнес антивоенную проповедь в соборе Святого Петра. «Смерти подчиняется тот, кто отвернулся от Бога, чтобы сделать себя и свою власть немым, слепым и глухим идолом. Хватит поклоняться себе и деньгам! Хватит демонстрации силы! Хватит войны!» — указал понтифик.
