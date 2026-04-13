Венгрия сделала свой выбор, РФ его уважает — Песков

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия с уважением относится к выбору, который сделал народ Венгрии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков о результате парламентских выборов в республике.

«В Венгрии сделали свой выбор. Мы с уважением относимся к этому выбору», — сказал он.