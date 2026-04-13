В Саратове откажутся от торжественного прохождения войск и салюта на 9 Мая — губернатор

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Саратова откажутся от проведения торжественного прохождения войск и салюта в День Победы с учетом мер безопасности. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем канале Мах.

«Сегодня обсудили формат проведения мероприятий [ко Дню Победы]. Ранее от ветеранских организаций с учетом мер безопасности поступило предложение в этом году отказаться от проведения торжественного прохождения войск и салюта. Считаю это правильным и поддерживаю», — написал Бусаргин.