НОВОСТИ

Предложение России принять уран из Ирана не было востребовано — Песков

16:12 13.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предложение России принять обогащенный уран из Ирана остается в силе, но пока оно не было востребовано. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это предложение было озвучено президентом [РФ Владимиром] Путиным в контактах и с США, и с региональными государствами. Это предложение в силе, но оно не было востребовано», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

16:02 13.04.2026
Более 2 миллиардов рублей пожертвовали россияне через платформу СберВместе
0
65
16:00 13.04.2026
В Саратове откажутся от торжественного прохождения войск и салюта на 9 Мая — губернатор
0
59
15:32 13.04.2026
Венгрия сделала свой выбор, РФ его уважает — Песков
0
155
15:12 13.04.2026
Папа Римский после критики президента США заявил, что не боится его
0
181
15:00 13.04.2026
Всего зафиксировано 6 558 нарушений Украиной режима перемирия — МО РФ
0
195
14:32 13.04.2026
Ежегодно почти 14 тыс. человек погибают на дорогах — Мурашко
0
242
14:29 13.04.2026
Собянин: Акция «Дни исторического и культурного наследия» начнется 18 апреля
0
203
14:12 13.04.2026
ВС РФ продолжили проведение спецоперации с окончанием перемирия
0
248
14:00 13.04.2026
Сдача ЕГЭ в России теперь будет начинаться не ранее 1 июня — Рособрнадзор
0
255
13:41 13.04.2026
Новый корпус Курчатовской школы откроется 1 сентября — мэр Москвы
0
275

