Предложение России принять уран из Ирана не было востребовано — Песков
16:12 13.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Предложение России принять обогащенный уран из Ирана остается в силе, но пока оно не было востребовано. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это предложение было озвучено президентом [РФ Владимиром] Путиным в контактах и с США, и с региональными государствами. Это предложение в силе, но оно не было востребовано», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
