Полиция Финляндии считает, что четыре найденных в стране БПЛА были украинскими — Yle
17:00 13.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Финская полиция считает, что четыре обнаруженных на территории Финляндии беспилотника были украинскими и могли попасть в страну практически одновременно. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle со ссылкой на представителя правоохранительных органов республики Ристо Лохи.
По его словам, четвертый беспилотник, обнаруженный в субботу в муниципалитете Иитти, попал на территорию Финляндии в одно время с тремя другими дронами, обнаруженными ранее на востоке страны. Полиция считает, что все четыре БПЛА прилетели с Украины.
Лохи не исключил, что на территории республики могут быть обнаружены и другие БПЛА. «Согласно имеющейся информации, нельзя исключать, что они уже есть или еще попадут на территорию Финляндии», — приводит его слова Yle.
29 марта два БПЛА упали вблизи города Коувола на юго-востоке страны. Согласно заявлению ВВС республики, один из дронов был опознан как украинский Ан-196. Позднее финские обнаружили еще один БПЛА на льду озера Пюхяярви на востоке республики. Как проинформировала Yle, власти считают, что беспилотник летел со стороны Украины и нес взрывчатое вещество.
Позднее финское агентство STT со ссылкой на полицию сообщило, что все три беспилотника, упавшие на территории Финляндии в последние дни, были украинскими.
