Семибалльные порывы ветра ожидаются в Москве и Подмосковье
17:12 13.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Порывистый ветер ожидается местами в Москве и Подмосковье в течение дня вторника, 14 апреля. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние прогностические данные.
«Днем во вторник на фоне облачной погоды местами по столичному региону пройдет умеренный дождь, ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5-10 м/с и местами с порывами до 15 м/с», — сказал собеседник агентства. Подобная скорость ветра в порывах, согласно действующей шкале Бофорта, оценивается в 7 баллов из 12 возможных и называется «крепким ветром».
Что же касается температуры воздуха, то в течение дня она ожидается в Москве на уровне 8-10 градусов выше нуля, в Подмосковье — от плюс 7 до плюс 12 градусов. А вот предстоящей ночью синоптики не исключают местами в Московском регионе небольшие заморозки. «При переменной облачности и, преимущественно без осадков погоде, столбики термометров в Москве покажут до плюс 3 градусов, по области — от минус 1 до плюс 4 градусов», — заметил собеседник агентства.
По его словам, осадки во вторник и среду принесет в столицу циклон с юго-востока. Однако значения средней суточной температуры на текущей неделе могут превысить климатическую норму примерно на пару градусов. «В пятницу и субботу небольшими дождями отметится волновой циклон с юго-запада», — заметили в Гидрометцентре РФ.
