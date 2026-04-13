НОВОСТИ

Американский самолет-разведчик снова кружит над Черным морем

18:00 13.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский самолет разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis II снова замечен над нейтральными водами Черного моря. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах.

«Над нейтральными водами Черного моря вновь замечен американский самолет-разведчик, выполнивший несколько кругов над акваторией», — сказал собеседник агентства. По его словам, борт, как и в прошлый раз, вылетел с аэродрома в румынской Констанце, после чего через районы, контролируемые диспетчерами Бухареста и Софии, вышел на полет над нейтральными водами. Самолет, как отметил источник, не входит в воздушное пространство какой-либо из стран и движется на высоте около 11,5 км вне коридоров, установленных для полетов гражданской авиации.

Источник напомнил, что в апреле Bombardier Challenger 650 Artemis II уже неоднократно был замечен над Черным морем, в том числе в паре со стратегическим разведывательным самолетом ВВС Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint. Последний раз полет американского самолета-разведчика фиксировался в районе акватории 11 апреля.

