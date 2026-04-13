Россия в феврале осталась крупнейшим поставщиком нефти в Индию и Китай — отчет ОПЕК

Россия в феврале 2026 года вновь была крупнейшим поставщиком нефти в Индию — экспорт туда составил примерно 1 млн баррелей в сутки (б/с), а также была крупнейшим поставщиком нефти в Китай, обеспечив примерно 22% поставок. Об этом говорится в отчете Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК).

Так, РФ обеспечила в феврале примерно 1 млн б/с поставок нефти в Индию, на втором месте Саудовская Аравия с показателем 1 млн б/с, за ней следует Ирак с показателем 969 тыс. б/с, отмечается в отчете ОПЕК со ссылкой на данные Kpler.

Общий объем импорта нефти Индией в феврале немного вырос по отношению к январю и составил в среднем 5,08 млн б/с.

Кроме того, импорт нефти в Китай в феврале увеличился до 12,51 млн б/с, доля РФ в поставках нефти в Китай немного сократилась, до 22% китайского импорта с 23% месяцев ранее. Еще 14% поставок обеспечила Саудовская Аравия, по 10% пришлось на Малайзию и Бразилию.